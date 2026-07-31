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В Зеленодольском районе Татарстана отражена атака БПЛА на логистический центр

Вооруженные силы Украины с помощью БПЛА пытались атаковать логистический центр в Зеленодольском районе Татарстана. При падении обломков сбитых дронов обошлось без последствий на земле. Об этом сообщил глава района Михаил Афанасьев в соцсети «ВКонтакте». Какой именно объект попал под удар, он не уточнил.

Вооруженные силы Украины с помощью БПЛА пытались атаковать логистический центр в Зеленодольском районе Татарстана. При падении обломков сбитых дронов обошлось без последствий на земле. Об этом сообщил глава района Михаил Афанасьев в соцсети «ВКонтакте». Какой именно объект попал под удар, он не уточнил.

По словам господина Афанасьева, пострадавших при атаке также нет. Ситуация находится под контролем, заверил он. Глава района призвал местных жителей сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.

Сегодня ночью атаке подвергся логистический объект Wildberries в Волгограде. На месте ЧП начался пожар. Сотрудники склада, предварительно, не пострадали.

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