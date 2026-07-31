В Зеленодольском районе Татарстана отражена атака БПЛА на логистический центр

Вооруженные силы Украины с помощью БПЛА пытались атаковать логистический центр в Зеленодольском районе Татарстана. При падении обломков сбитых дронов обошлось без последствий на земле. Об этом сообщил глава района Михаил Афанасьев в соцсети «ВКонтакте». Какой именно объект попал под удар, он не уточнил.