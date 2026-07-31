В Омске женщина ударила сожителя ножом за оскорбление

По информации пресс-службы УМВД России по Омской области, 52-летний мужчина оскорбил сожительницу, что привело к агрессии с её стороны. Женщина схватила нож и нанесла ему два удара — в область живота и грудной клетки слева. После произошедшего она сама вызвала скорую помощь, которая госпитализировала потерпевшего. Медики диагностировали у него колото-резаные раны.