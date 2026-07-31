В Омске женщина ударила сожителя ножом за оскорбление

45-летняя жительница Центрального округа Омска обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своему сожителю. Конфликт между парой вспыхнул, когда они вместе выпивали в доме на улице Красных Зорь.
По информации пресс-службы УМВД России по Омской области, 52-летний мужчина оскорбил сожительницу, что привело к агрессии с её стороны. Женщина схватила нож и нанесла ему два удара — в область живота и грудной клетки слева. После произошедшего она сама вызвала скорую помощь, которая госпитализировала потерпевшего. Медики диагностировали у него колото-резаные раны.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ. Ранее омичка уже была судима за кражу, теперь ей грозит до десяти лет лишения свободы. Расследование продолжается.