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В Омске женщина ударила сожителя ножом за оскорбление

45-летняя омичка нанесла сожителю два ножевых ранения в ходе пьяной ссоры. Потерпевший госпитализирован.

Источник: Om1 Омск

45-летняя жительница Центрального округа Омска обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своему сожителю. Конфликт между парой вспыхнул, когда они вместе выпивали в доме на улице Красных Зорь.

По информации пресс-службы УМВД России по Омской области, 52-летний мужчина оскорбил сожительницу, что привело к агрессии с её стороны. Женщина схватила нож и нанесла ему два удара — в область живота и грудной клетки слева. После произошедшего она сама вызвала скорую помощь, которая госпитализировала потерпевшего. Медики диагностировали у него колото-резаные раны.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ. Ранее омичка уже была судима за кражу, теперь ей грозит до десяти лет лишения свободы. Расследование продолжается.