В Самарской области железнодорожник осужден за фиктивные расходы на гостиницу

По версии следствия, в период производственной командировки осужденному были перечислены средства для оплаты проживания в гостинице. Однако фактически он самостоятельно обеспечил себя жильем, реальная стоимость которого составила 176,5 тыс. руб. Разницу в 100,6 тыс. руб. железнодорожник присвоил, представив в бухгалтерию недостоверные сведения.