В Самарской области железнодорожник осужден за фиктивные расходы на гостиницу

По версии следствия, в период производственной командировки осужденному были перечислены средства для оплаты проживания в гостинице. Однако фактически он самостоятельно обеспечил себя жильем, реальная стоимость которого составила 176,5 тыс. руб. Разницу в 100,6 тыс. руб. железнодорожник присвоил, представив в бухгалтерию недостоверные сведения.
Действия осужденного причинили имущественный ущерб Куйбышевской дирекции по ремонту пути (структурное подразделение Центральной дирекции по ремонту пути — филиал ОАО «Российские железные дороги») на общую сумму 277,1 тыс. руб.
На этапе судебного следствия подсудимый полностью признал вину и частично возместил причиненный ущерб. Суд назначил наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком на аналогичный период, а также возложил на осужденного дополнительные обязанности. Приговор вступил в силу.