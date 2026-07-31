В Красноярске 20-ю больницу затопило дождем

Ливень, который обрушился накануне, 30 июля, на Красноярск, доставил проблем 20-й больнице. Мало того, что пришлось устранять последствия осадков, так еще произошел порыв трубы холодного водоснабжения около кардиологического корпуса. Вода попала в несколько помещений и подземные переходы, в основном это хирургические отделения. Медицинская аппаратура не пострадала. Пострадавших нет.
Сотрудники технической службы незамедлительно принялись ликвидировать последствия, вызвали аварийную бригаду «КрасКома». И оперативно кардиологический корпус переподключили на резервный источник холодной воды.
Все отделения медицинского учреждения, включая операционные блоки и реанимацию, работают в штатном режиме. Пациентов принимают по всем профилям — как в экстренном, так и в плановом порядке, сообщает краевой минздрав.