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Пациентов диализного центра в Богдановиче эвакуируют из-за затопления

В Богдановиче планируют эвакуировать пациентов местного диализного центра из-за затопления и разместить их в других центрах, сообщила на своей странице во «ВКонтакте» председатель законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина. Затоплен оказался подвал, где установлены коммуникации для оборудования.

Источник: страница «ВКонтакте» Людмилы Бабушкиной

В ходе рабочей поездки в Богданович спикер парламента региона также встретилась с директорами городских школ. Паводковые воды затопили шесть из 19 школ — устранить последствия необходимо в течение месяца к началу учебного года, однако работы, по ее словам, предстоит много.

В городе также топит подвалы и огороды. «Глава округа Олег Нейфельд сообщил, что все ресурсы брошены на ликвидацию последствий паводка, на самых проблемных участках делают траншеи, чтобы вода уходила. Однако собственных сил не хватает — ситуация нетипичная», — рассказала госпожа Бабушкина. На самые сложные участки свердловские власти направили пожарные машины для откачки воды, однако эта мера пока дает лишь временный результат, поскольку вода грунтовая и снова прибывает.

В начале недели губернатор Свердловской области Денис Паслер совместно с прибывшим в регион министром МЧС Александром Куренковым провел совещание по ликвидации последствий паводка. Наиболее сложная обстановка зафиксирована в Ирбите, Ирбитском, Невьянском и Режевском округах.

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