Пациентов диализного центра в Богдановиче эвакуируют из-за затопления

В городе также топит подвалы и огороды. «Глава округа Олег Нейфельд сообщил, что все ресурсы брошены на ликвидацию последствий паводка, на самых проблемных участках делают траншеи, чтобы вода уходила. Однако собственных сил не хватает — ситуация нетипичная», — рассказала госпожа Бабушкина. На самые сложные участки свердловские власти направили пожарные машины для откачки воды, однако эта мера пока дает лишь временный результат, поскольку вода грунтовая и снова прибывает.