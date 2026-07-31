ФСБ задержала участника «Артподготовки»* за сбор данных о предприятиях ВПК

Ранее Life.ru писал, что ФСБ задержала жителя Калужской области, которого подозревают в подготовке терактов по заданию украинской стороны. По версии следствия, мужчина собирался передать беспилотники и помочь в организации атак на территории региона. Правоохранители заявили, что фигурант самостоятельно вышел на связь с представителями украинских формирований и предложил свою помощь. Также сообщалось о его попытках собирать сведения о военных объектах.