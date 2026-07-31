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Атаку беспилотников ВСУ на логистический центр отразили в Татарстане

Украинские дроны попытались ударить по складу в Татарстане ранним утром 31 июля.

Источник: Комсомольская правда

В Зеленодольском районе Татарстана силы противовоздушной обороны успешно отразили атаку беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на логистический центр. Об этом рассказал глава района Михаил Афанасьев в мессенджере «Макс».

Согласно его данным, украинские дроны пытались ударить по складу ранним утром в пятницу, 31 июля.

«Сегодня была успешно отражена попытка атаки БПЛА логистического центра. В результате падения обломков разрушений объектов инфраструктуры и жилого сектора не зафиксировано», — написал политик в публикации.

Афанасьев добавил, что при отражении атаки никто не пострадал. Власти региона держат ситуацию под строгим контролем. Он призвал местных жителей не паниковать и быть бдительными на улице.

Ранее KP.RU писал, что в Пензенской области был атакован склад Wildberries дронами армии Украины. В ходе инцидента было уничтожено 15 устройств. После ударов на территории центра начался пожар.

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