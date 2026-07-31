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Участника «Артподготовки»* задержали за сбор данных о предприятиях ВПК

Силовики задержали участника террористической организации «Артподготовка»*, собиравшего под видом сотрудника транспортной компании сведения о предприятиях ВПК для спецслужб Украины. Об этом в пятницу, 31 июля, сообщили в ЦОС ФСБ РФ.

Силовики задержали участника террористической организации «Артподготовка»*, собиравшего под видом сотрудника транспортной компании сведения о предприятиях ВПК для спецслужб Украины. Об этом в пятницу, 31 июля, сообщили в ЦОС ФСБ РФ.

По данным ФСБ, фигурант, представляясь сотрудником логистической компании, провел разведку стратегически важных объектов в семи регионах России. Собранные сведения он передавал кураторам террористической организации через мессенджер с целью подрыва национальной безопасности страны.

В ведомстве также сообщили, что с 2022 года правоохранительные органы пресекли противоправную деятельность 251 участника движения «Артподготовка»*. Они привлекались к ответственности по статьям о терроризме, экстремизме, а также государственной измене.

Кроме того, в ФСБ заявили, что в 2020—2022 годах неоднократно направляли французской стороне материалы о террористическом характере деятельности основателя «Артподготовки»* Вячеслава Мальцева**, однако власти Франции отказывали в его экстрадиции, передает ТАСС.

В феврале Егорьевский городской суд арестовал мужчину по фамилии Чистяков, который переводил деньги террористическому сообществу «Артподготовка»*. Он отправил организации почти 40 тысяч рублей.

*Признана террористической и экстремистской организацией в России.

**Признан иностранным агентом по решению Минюста РФ.

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