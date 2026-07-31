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Житель Челябинской области лишился дома и земли за фиктивную прописку 7 россиян

Все это конфисковано в собственность государства.

Источник: dostup1.ru

Житель Челябинской области лишился дома и земли за фиктивную прописку россиян, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Копейский городской суд признал мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей 322.2 УК РФ.

Из материалов дела следует, что фигурант с ноября 2024 года по апрель 2026-го зарегистрировал по месту пребывания семь граждан Российской Федерации в принадлежащем ему доме, но фактически они там не проживали.

«Суд назначил горожанину год и два месяца принудительных работ с удержанием 15% заработка в доход государства. Жилой дом и земельный участок, где осуществлялась фиктивная регистрация, конфискованы в собственность государства», — прокомментировали в пресс-центре региональной прокуратуры.