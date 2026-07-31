За ночь над Россией сбили 371 беспилотник

Российские средства ПВО прошедшей ночью уничтожили 371 беспилотник ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
Дроны сбивали над Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Ростовской, Тульской областями, Краснодарским краем, Дагестаном, Крымом, Татарстаном, а также над акваториями Азовского и Черного морей.
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