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За ночь над Россией сбили 371 беспилотник

Российские средства ПВО прошедшей ночью уничтожили 371 беспилотник ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Российские средства ПВО прошедшей ночью уничтожили 371 беспилотник ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Дроны сбивали над Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Ростовской, Тульской областями, Краснодарским краем, Дагестаном, Крымом, Татарстаном, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

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