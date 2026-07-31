ФСБ задержала члена Артподготовки*, собирающего данные о российском ВПК

«Федеральная служба безопасности совместно со Следственным комитетом РФ задержала на территории Нижегородской области гражданина РФ 1975 года рождения, который являлся участником террористической организации “Артподготовка”, запрещенной в России, и собирал в интересах украинских спецслужб разведывательные данные о предприятиях российского ВПК», — пояснили в ЦОС.