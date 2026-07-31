ФСБ задержала члена Артподготовки*, собирающего данные о российском ВПК

Сотрудники ФСБ России задержали участника террористической организации «Артподготовка»*, который, выдавая себя за работника транспортной компании, собирал информацию о предприятиях оборонно-промышленного комплекса для спецслужб Украины. Информацию об этом предоставил Центр общественных связей ФСБ России.
«Федеральная служба безопасности совместно со Следственным комитетом РФ задержала на территории Нижегородской области гражданина РФ 1975 года рождения, который являлся участником террористической организации “Артподготовка”, запрещенной в России, и собирал в интересах украинских спецслужб разведывательные данные о предприятиях российского ВПК», — пояснили в ЦОС.
Согласно данным ФСБ, задержанный, представляясь сотрудником транспортной логистической компании, провел разведывательную деятельность в семи регионах России, собрав информацию о стратегически важных объектах и передал ее через мессенджер Telegram кураторам указанной террористической организации, с целью подрыва национальной безопасности.
* — Организация признана террористической, запрещена в России.