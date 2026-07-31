Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Прикамье мужчина оформил кредитку на спящего приятеля и украл деньги

Деньги злоумышленник потратил на себя.

Кудымкарский городской суд вынес приговор 36-летнему жителю Краснокамска, который оформил кредитную карту на спящего приятеля и перевёл себе 10,5 тысячи рублей, сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю.

Инцидент произошёл в феврале 2025 года, но вскрылся только в тот момент, когда потерпевший получил уведомление о кредитной задолженности, которую не оформлял.

По версии следствия, 36-летний житель Краснокамска гостил в селе Юсьва у родственников. К нему в гости приехал 62-летний знакомый. После совместного распития спиртного мужчина уснул. Злоумышленник воспользовался его телефоном, зашёл в мобильное приложение банка, оформил на имя приятеля кредитную карту с лимитом 11 тысяч рублей и перевёл с неё 10,5 тысячи на карту своей родственницы. Деньги потратил на себя.

Мужчина признан виновным в краже с банковского счёта. Суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 61 тысячи рублей, которые он возместил потерпевшему в ходе следствия.

Приговор в законную силу не вступил.