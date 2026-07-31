В Прикамье мужчина оформил кредитку на спящего приятеля и украл деньги

Кудымкарский городской суд вынес приговор 36-летнему жителю Краснокамска, который оформил кредитную карту на спящего приятеля и перевёл себе 10,5 тысячи рублей, сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю.
Инцидент произошёл в феврале 2025 года, но вскрылся только в тот момент, когда потерпевший получил уведомление о кредитной задолженности, которую не оформлял.
По версии следствия, 36-летний житель Краснокамска гостил в селе Юсьва у родственников. К нему в гости приехал 62-летний знакомый. После совместного распития спиртного мужчина уснул. Злоумышленник воспользовался его телефоном, зашёл в мобильное приложение банка, оформил на имя приятеля кредитную карту с лимитом 11 тысяч рублей и перевёл с неё 10,5 тысячи на карту своей родственницы. Деньги потратил на себя.
Мужчина признан виновным в краже с банковского счёта. Суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 61 тысячи рублей, которые он возместил потерпевшему в ходе следствия.
Приговор в законную силу не вступил.