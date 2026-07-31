В Прикамье мужчина оформил кредитку на спящего приятеля и украл деньги

По версии следствия, 36-летний житель Краснокамска гостил в селе Юсьва у родственников. К нему в гости приехал 62-летний знакомый. После совместного распития спиртного мужчина уснул. Злоумышленник воспользовался его телефоном, зашёл в мобильное приложение банка, оформил на имя приятеля кредитную карту с лимитом 11 тысяч рублей и перевёл с неё 10,5 тысячи на карту своей родственницы. Деньги потратил на себя.