Полторы сотни дронов за сутки: Ростовская область пережила одну из крупнейших атак

По его словам, воздушная атака затронула Таганрог, Ростов-на-Дону, Гуково, а также Чертковский, Каменский, Милютинский, Неклиновский, Тарасовский, Матвеево-Курганский и Миллеровский районы.
В Гуково при падении БПЛА пострадала женщина — медики оказали ей помощь на месте, госпитализация не понадобилась. Жители повреждённого дома находятся в пункте временного размещения, пока экстренные службы проводят необходимые работы по обеспечению безопасности. После обследования территории специальная комиссия приступит к оценке причиненного ущерба.
Власти предупредили, что угроза атак беспилотников в регионе сохраняется. Жителей призвали соблюдать меры предосторожности.
Ранее Life.ru сообщал, что в результате ночной атаки беспилотников в Ростовской области пострадала одна женщина. Это случилось в городе Гуково, где также был повреждён многоквартирный дом. В Батайске и Ростове-на-Дону были зафиксированы последствия падения обломков дронов.
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