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Полиция с квадрокоптером искала нелегалов на стройках в Пушкинском районе

В рейде задействовали и собак.

Источник: Комсомольская правда

В Пушкинском районе полиция провела масштабную проверку строительных объектов, пункта приема металла и садоводческих товариществ. Из-за большой площади стройплощадок территорию обследовали с воздуха с помощью квадрокоптера с тепловизором.

— Техника помогла обнаружить рабочих, которые пытались спрятаться в зарослях неподалеку от стройки. Одновременно служебная собака вместе с кинологом обследовала бытовки и проверяла личные вещи, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Документы проверили почти у 300 человек, около 90 из которых — иностранные граждане. У 16 приезжих выявили нарушения миграционного законодательства. Их доставили в отделы полиции для составления протоколов по статье 18.8 КоАП РФ.

Сотрудники Госавтоинспекции проверили около 200 автомобилей поблизости. Составлено десять протоколов за нарушения Правил дорожного движения.