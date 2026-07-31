Желудок девочки из Приморья разъело после того, как она выпила чистящее средство

В Приморском крае 11-летняя девочка получила тяжелые повреждения желудка и пищевода после того, как случайно выпила средство для чистки плит, перепутав его с питьевой водой. Об этом в пятницу, 31 июля, пишет Baza.
По данным источника, родители не выполнили рекомендации врачей и повторно обратились за медицинской помощью только после того, как ребенок похудел на 15 килограммов.
После происшествия родители привезли дочь в больницу, однако ограничились одним приемом и домашним лечением, несмотря на назначенное контрольное обследование через две недели.
Повторно семья обратилась к врачам лишь спустя месяц и восемь дней, когда девочка уже не могла есть и пить. Медики диагностировали выраженные рубцовые изменения и стеноз пищевода — его просвет сузился настолько, что перестал пропускать пищу и воду. Сейчас ребенок получает питание через гастростомическую трубку.
В региональном Минздраве сообщили Telegram-каналу, что подобные случаи происходят не впервые. По данным ведомства, за последние пять лет зафиксировано более десяти историй, в которых тяжелые последствия были связаны с несоблюдением родителями рекомендаций врачей. Восстановление после химических ожогов может занимать годы.
Ранее в инфекционное отделение одной из детских городских больниц Санкт-Петербурга попал полуторагодовалый ребенок с острым отравлением. Отмечается, что малыш выпил средство для чистки ковров.