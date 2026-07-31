Желудок девочки из Приморья разъело после того, как она выпила чистящее средство

Повторно семья обратилась к врачам лишь спустя месяц и восемь дней, когда девочка уже не могла есть и пить. Медики диагностировали выраженные рубцовые изменения и стеноз пищевода — его просвет сузился настолько, что перестал пропускать пищу и воду. Сейчас ребенок получает питание через гастростомическую трубку.