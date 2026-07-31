В Екатеринбурге поймали парня, сбежавшего из Москвы с долгом 23 млн рублей

На железнодорожном вокзале Екатеринбурга 30 июля задержали 24-летнего парня, объявленного в федеральный розыск из-за неуплаты долга на сумму более 23,8 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО.
— Беглец скрывался от следователей Москвы восемь месяцев. Системы биометрической идентификации, установленные на территории вокзала Екатеринбурга, выявили мужчину, внешность которого подходила по приметам ориентировки, — пояснили в ведомстве.
Мужчину отвезли в линейный отдел для выяснения обстоятельств. Как оказалось, парень является жителем Екатеринбурга. В Москве он оформил брокерский целевой займ под залог недвижимости. Сумма составила 23 миллиона 841 тысячу рублей.
Однако возвращать деньги парень не торопился. В связи с этим, московская полиция возбудила в отношении него дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение».
Екатеринбуржца несколько раз вызывали на допрос, однако он так и не явился. 26 ноября 2025 года его объявили в федеральный розыск.
— Как пояснил доставленный, он знал, что его разыскивают, но надеялся уйти от правосудия. А на вокзал 30 июля 2026 года приехал, чтобы проводить родственника, — отметили в Управлении.
Беглеца передали полиции Москвы, которая и инициировала розыск.