В Екатеринбурге поймали парня, сбежавшего из Москвы с долгом 23 млн рублей

Однако возвращать деньги парень не торопился. В связи с этим, московская полиция возбудила в отношении него дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение».