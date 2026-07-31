Блогерша Лерчек приехала в суд по делу о выводе денег из России

В июле гособвинение попросило суд вынести постановление о возобновлении производства по делу Лерчек. Это обосновали тем, что Чекалина в состоянии появляться на заседаниях, никаких медицинских ограничений у нее не выявлено. После того как появились сомнения в диагнозе блогерши, она прошла новое обследование. Повторная экспертиза показала, что Лерчек действительно борется с раком желудка четвертой стадии с метастазами.