Блогерша Лерчек приехала в суд по делу о выводе денег из России

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) в пятницу, 31 июля, прибыла в суд, где состоятся прения сторон по ее делу. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.
25 июля Гагаринский суд возобновил рассмотрение уголовного дела в отношении Валерии Чекалиной. Она не признала свою вину в незаконном выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ с использованием подложных документов.
При этом Гагаринский суд Москвы не вынес решение по ходатайству прокуратуры о переводе меры пресечения Лерчек с запрета определенных действий на домашний арест.
В июле гособвинение попросило суд вынести постановление о возобновлении производства по делу Лерчек. Это обосновали тем, что Чекалина в состоянии появляться на заседаниях, никаких медицинских ограничений у нее не выявлено. После того как появились сомнения в диагнозе блогерши, она прошла новое обследование. Повторная экспертиза показала, что Лерчек действительно борется с раком желудка четвертой стадии с метастазами.