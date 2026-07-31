Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Блогерша Лерчек приехала в суд по делу о выводе денег из России

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) в пятницу, 31 июля, прибыла в суд, где состоятся прения сторон по ее делу. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) в пятницу, 31 июля, прибыла в суд, где состоятся прения сторон по ее делу. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

25 июля Гагаринский суд возобновил рассмотрение уголовного дела в отношении Валерии Чекалиной. Она не признала свою вину в незаконном выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ с использованием подложных документов.

При этом Гагаринский суд Москвы не вынес решение по ходатайству прокуратуры о переводе меры пресечения Лерчек с запрета определенных действий на домашний арест.

В июле гособвинение попросило суд вынести постановление о возобновлении производства по делу Лерчек. Это обосновали тем, что Чекалина в состоянии появляться на заседаниях, никаких медицинских ограничений у нее не выявлено. После того как появились сомнения в диагнозе блогерши, она прошла новое обследование. Повторная экспертиза показала, что Лерчек действительно борется с раком желудка четвертой стадии с метастазами.

Узнать больше по теме
Биография Лерчек (Валерии Чекалиной)
Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, — российский блогер, предприниматель и инфлюенсер, получившая широкую известность благодаря социальным сетям и собственным онлайн-проектам. Подробности ее биографии — в материале.
Читать дальше