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В Екатеринбурге рассмотрят дело об убийстве трех человек 32 года назад

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приступил к рассмотрению уголовного дела об убийстве трех человек, совершенном более 32 лет назад, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Источник: Коммерсантъ

Следствие установило, что неоднократно судимый Олег Туктаров в августе 1993 года распивал алкоголь со знакомыми в доме 57 на Опалихинской улице. Во время застолья возник конфликт, из-за чего были зарезаны хозяин квартиры и его гость. В январе 1994 года было обнаружено тело мужчины с ножевыми ранениями в квартире на улице Черепанова. Следствие считает, что этот человек также погиб после совместных посиделок с Туктаровым.

Ему предъявлено обвинение по п. «з» ст. 102 УК РСФСР (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах двух и более лиц), поскольку УК РФ на время совершения убийств еще не был принят.

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