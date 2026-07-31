В Екатеринбурге рассмотрят дело об убийстве трех человек 32 года назад

Следствие установило, что неоднократно судимый Олег Туктаров в августе 1993 года распивал алкоголь со знакомыми в доме 57 на Опалихинской улице. Во время застолья возник конфликт, из-за чего были зарезаны хозяин квартиры и его гость. В январе 1994 года было обнаружено тело мужчины с ножевыми ранениями в квартире на улице Черепанова. Следствие считает, что этот человек также погиб после совместных посиделок с Туктаровым.