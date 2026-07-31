Обломки БПЛА повредили остекление и дверь дома в Воронежской области

Над Воронежем и тремя районами области в ночь на 31 июля сбили восемь беспилотников, сообщил губернатор Александр Гусев.
По предварительной информации, никто не пострадал. В одном из районов обломки БПЛА повредили остекление и дверь частного дома.
Отбой беспилотной опасности в регионе объявили в 6:30 пятницы, 31 июля.
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