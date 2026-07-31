В Нижегородской области задержан предполагаемый участник запрещенной «Артподготовки»

Сотрудники ФСБ задержали в Нижегородской области россиянина 1975 года рождения. В ведомстве назвали его участником запрещенной в России террористической организации «Артподготовка». Мужчину подозревают в сборе сведений о предприятиях российского военно-промышленного комплекса (ВПК) в интересах спецслужб Украины. Он действовал под видом сотрудника транспортной компании, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
По данным российской спецслужбы, мужчина провел разведку стратегически важных объектов в семи субъектах. После этого он направил собранные данные через мессенджер Telegram «кураторам террористической организации» для подрыва нацбезопасности страны, утверждают в ФСБ.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 УК (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической). По указанной статье ему грозит вплоть до пожизненного лишения свободы. Россиянину уже предъявили обвинение, судом он заключен под стражу.
Задержанный признал вину. Он рассказал, что собранные сведения предназначались в том числе для лидеру «Артподготовки» (признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ) Вячеславу Мальцеву. Тот с 2018 года живет во Франции, сотрудничает с местными и украинскими спецслужбами. Мальцев объявлен в международный розыск, напомнили в ФСБ. Всего за четыре года правоохранительным органам, уточнили в ведомстве, удалось пресечь деятельность 251 участника «Артподготовки» (признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ).