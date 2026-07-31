В Нижегородской области задержан предполагаемый участник запрещенной «Артподготовки»

Задержанный признал вину. Он рассказал, что собранные сведения предназначались в том числе для лидеру «Артподготовки» (признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ) Вячеславу Мальцеву. Тот с 2018 года живет во Франции, сотрудничает с местными и украинскими спецслужбами. Мальцев объявлен в международный розыск, напомнили в ФСБ. Всего за четыре года правоохранительным органам, уточнили в ведомстве, удалось пресечь деятельность 251 участника «Артподготовки» (признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ).