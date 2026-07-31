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В Новосибирске женщина отправится в колонию за экстремистские комментарии в сети

Женщина разместила в мессенджере оправдания террористических атак.

Источник: Комсомольская правда

2-й Восточный окружной военный суд вынес приговор 32-летней жительнице Новосибирска, признанной виновной в публичном оправдании терроризма и призывах к экстремизму. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Новосибирской области.

В марте 2026 года сотрудники регионального УФСБ пресекли противоправную деятельность сибирячки, сторонницы праворадикальной идеологии.

В одном из новостных каналов мессенджера она оставила комментарий, в котором оправдывала террористические атаки ВСУ в отношении мирных граждан, а также призывала к экстремистским действиям в отношении российских военнослужащих.

Суд назначил сибирячке наказание в виде пяти лет и трех месяцев лишения свободы в колонии общего режима, однако приговор еще не вступил в законную силу.

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