Новосибирец нанял киллера для матери, но тот сообщил в полицию

В Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении 49-летнего местного жителя, организовавшего покушение на убийство собственной матери. Об этом сообщила прокуратура Новосибирской области.
По данным следствия, мужчина из-за неприязненных отношений решил нанять киллера для убийства женщины, предложив знакомому денежное вознаграждение. Однако тот не захотел участвовать в преступлении и сообщил о намерениях обвиняемого его матери, после чего они обратились в правоохранительные органы.
В ходе расследования психиатрическая экспертиза признала обвиняемого невменяемым.
«В связи с чем прокурором утверждено постановление о применении принудительной меры медицинского характера в отношении обвиняемого по ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. “з” ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация приготовления к преступлению, совершенному по найму, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам)», — говорится в сообщении ведомства.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Суд должен будет определить необходимость применения принудительных мер медицинского характера в отношении мужчины.