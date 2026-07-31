Новосибирец нанял киллера для матери, но тот сообщил в полицию

«В связи с чем прокурором утверждено постановление о применении принудительной меры медицинского характера в отношении обвиняемого по ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. “з” ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация приготовления к преступлению, совершенному по найму, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам)», — говорится в сообщении ведомства.