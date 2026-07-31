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Задержанный россиянин передавал координаты складов куратору в Telegram

ФСБ: задержанный россиянин передавал координаты складов куратору в Telegram.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Задержанный в Нижегородской области участник «Артподготовки»* передавал куратору через Telegram пункты назначения военных грузов и точные координаты российских складов хранения взрывчатых веществ, сказал оперативный сотрудник на видео ЦОС ФСБ России.

Как сообщила ФСБ, в Нижегородской области задержан гражданин РФ, участник организации «Артподготовка»*, собиравший в интересах украинских спецслужб сведения разведывательного характера о предприятиях военно-промышленного комплекса России.

«Полученные сведения, а именно режим охраны объектов, содержание, маркировку и пункты назначения перевозимых военных грузов, точные координаты складов хранения взрывчатых веществ — наиболее приоритетная цель для выведения предприятий из строя — направлял в мессенджере Telegram одному из функционеров организации “Артподготовка”* в целях подрыва обороноспособности страны», — рассказал сотрудник ФСБ.

* Террористическая организация, запрещена в России.