СК предъявил обвинение задержанному участнику Артподготовки*

Петренко также сообщила, что ранее СК завершил расследование еще одного дела в отношении восьми участников этой же организации, планировавших подрыв поезда с продукцией ВПК в Оренбургской области. Ведомство напоминает, что за подобные действия «неминуемо последует наказание».