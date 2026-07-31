СК предъявил обвинение задержанному участнику Артподготовки*

Следственный комитет (СК) России предъявил обвинение 50-летнему жителю Подмосковья, участвующему в деятельности запрещенной организации «Артподготовка»* и собиравшему разведданные. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
По данным следствия, в 2023 году фигурант дела вступил в террористическую структуру. Работая в транспортно-логистической компании, он собирал разведданные о стратегических объектах в семи регионах страны и передавал их украинским спецслужбам.
На допросе мужчина полностью признал вину и рассказал, что собранная информация также предназначалась скрывающемуся за рубежом лидеру объединения. Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 205.5 УК РФ. В настоящее время суд заключил обвиняемого под стражу.
Петренко также сообщила, что ранее СК завершил расследование еще одного дела в отношении восьми участников этой же организации, планировавших подрыв поезда с продукцией ВПК в Оренбургской области. Ведомство напоминает, что за подобные действия «неминуемо последует наказание».
Напомним, ФСБ задержала 50-летнего жителя Подмосковья за сбор в интересах украинских спецслужб сведений разведывательного характера о предприятиях военно-промышленного комплекса России. Сайт KP.RU подробно разбирался в произошедшем.
*Организация признана террористической, запрещена в России.