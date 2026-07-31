Умирающую на дороге россиянку трижды переехали машины и скорая

Спустя некоторое время по женщине проехали еще два автомобиля. Одним из них оказалась карета скорой помощи, которая в тот момент перевозила другого пациента в больницу. Как утверждается, ни один из водителей не остановился, чтобы оказать помощь. Позже Ирину обнаружили без признаков жизни.