Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

До сих пор не удается установить причину массовой гибели пчел под Челябинском

Мор насекомых произошел в первых числах июля.

Россельхознадзор до сих пор не может установить причину массовой гибели пчел в Аргаяшском округе (Челябинская область), передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

С 10 июля Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора пытается узнать причину.

«В пяти отобранных образцах остаточного количества пестицидов не выявлено. В четырех образцах рапса выявлены остаточные количества пестицидов. В настоящее время еще 11 образцов рапса находятся на исследовании», — говорится в новом комментарии.

Отобрать для проведения лабораторных исследований погибших насекомых также оказалось невозможным в связи с их утилизацией, добавили в пресс-службе.

«Будут вынесены предостережения фермерам за неинформирование населения об использовании пестицидов, а также пчеловодам — за отсутствие регистрации пчел», — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что пасечники оценивали число погибших пчел в 5 млн особей, ведомство не сможет подтвердить это количество, поскольку не все насекомые были зарегистрированы до установленного срока — сентября 2025 года.