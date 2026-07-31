До сих пор не удается установить причину массовой гибели пчел под Челябинском

Россельхознадзор до сих пор не может установить причину массовой гибели пчел в Аргаяшском округе (Челябинская область), передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
С 10 июля Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора пытается узнать причину.
«В пяти отобранных образцах остаточного количества пестицидов не выявлено. В четырех образцах рапса выявлены остаточные количества пестицидов. В настоящее время еще 11 образцов рапса находятся на исследовании», — говорится в новом комментарии.
Отобрать для проведения лабораторных исследований погибших насекомых также оказалось невозможным в связи с их утилизацией, добавили в пресс-службе.
«Будут вынесены предостережения фермерам за неинформирование населения об использовании пестицидов, а также пчеловодам — за отсутствие регистрации пчел», — отметили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что пасечники оценивали число погибших пчел в 5 млн особей, ведомство не сможет подтвердить это количество, поскольку не все насекомые были зарегистрированы до установленного срока — сентября 2025 года.