Стало известно о последствиях крупного пожара в конюшне в Стригине

Спортивная конюшня в Нижнем Новгороде, частично уцелевшая при масштабном пожаре, подлежит демонтажу. Такую информацию приводит НИА «Нижний Новгород», ссылаясь на воспитанников конно‑спортивного клуба «Аллюр».
Пожар вспыхнул 29 июля на улице Зеленхозовской. Его площадь достигла примерно 1 500 кв. м. Трагедия унесла жизни трёх пони и трёх лошадей. При этом спасателям и волонтёрам удалось вывести из опасной зоны 69 животных. На данный момент возгорание ликвидировано, обстоятельства и причина пожара устанавливаются.
Владельцем объекта выступает конно‑спортивный клуб. Его воспитанники выразили искреннюю благодарность всем, кто откликнулся и помог в спасении лошадей.
По данным клуба, полностью уничтожена небольшая конюшня, рассчитанная на десять лошадей, а также серьёзно повреждена учебная конюшня вместимостью 45 голов. Спортивная конюшня пострадала в меньшей степени, но её всё же придётся разобрать: существует риск обрушения кровли.
Ранее нижегородский конный клуб прокомментировал страшный пожар в конюшне.