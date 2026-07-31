Стало известно о последствиях крупного пожара в конюшне в Стригине

Пожар вспыхнул 29 июля на улице Зеленхозовской. Его площадь достигла примерно 1 500 кв. м. Трагедия унесла жизни трёх пони и трёх лошадей. При этом спасателям и волонтёрам удалось вывести из опасной зоны 69 животных. На данный момент возгорание ликвидировано, обстоятельства и причина пожара устанавливаются.