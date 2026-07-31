DNS предупредила о задержках доставки из-за пожара на складе во Владивостоке

Сеть магазинов DNS во Владивостоке предупредила о задержках доставки заказов из-за пожара на складе. Товары перераспределят между складами. Об этом сообщили в пресс-службе ритейлера.
«Первая доставка поедет к покупателю в субботу, 1 августа. Мы делаем все возможное, чтобы уложиться в сроки», — указано в публикации. Пожар произошел на складе на ул. Днепровской, д. 104, отметили в DNS. Заказы с этого адреса перенаправили на ул. Некрасовскую, д. 59. В случае отсутствия товара на этом пункте выдачи его доставят с другого склада. Когда заказ будет собран, клиент получит уведомление, добавили в пресс-службе.
Совладелец и директор DNS Group Дмитрий Алексеев уточнил, что пожар причинил большой ущерб, однако обошлось без жертв. По его словам, «стороннее воздействие» при возгорании представляется маловероятным. «Причины возгорания будут определять специалисты», — отметил господин Алексеев.
Пожар на складе DNS во Владивостоке начался сегодня ночью. Примерно к 6:40 мск (13:40 по местному времени) огонь локализовали на площади 5 тыс. кв. м. По сведениям Vladivostok1.ru, у здания обрушилась часть крыши. Кровля склада полностью выгорела, часть обшивки здания оплавилась.