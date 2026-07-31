DNS предупредила о задержках доставки из-за пожара на складе во Владивостоке

«Первая доставка поедет к покупателю в субботу, 1 августа. Мы делаем все возможное, чтобы уложиться в сроки», — указано в публикации. Пожар произошел на складе на ул. Днепровской, д. 104, отметили в DNS. Заказы с этого адреса перенаправили на ул. Некрасовскую, д. 59. В случае отсутствия товара на этом пункте выдачи его доставят с другого склада. Когда заказ будет собран, клиент получит уведомление, добавили в пресс-службе.