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Татарстан подвергся массированной атаке вражеских БПЛА

Татарстан подвергся массированной атаке вражеских БПЛА, жертв нет.

Источник: © РИА Новости

КАЗАНЬ, 31 июл — РИА Новости. Татарстан подвергся в пятницу попытке массированной атаки вражеских БПЛА на промышленные и гражданские объекты, она отражена, жертв и разрушений нет, сообщила пресс-служба главы региона.

«Ранним утром республика подверглась массированной атаке вражеских БПЛА. Беспилотники пытались поразить как промышленные, так и гражданские объекты», — говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, благодаря слаженной работе противовоздушных систем атаку удалось отразить. Жертв и разрушений нет.

Глава Татарстана регулярно получает оперативные доклады соответствующих служб.

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