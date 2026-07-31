Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ozon прокомментировал атаку на логистический центр в Татарстане

Логистический объект Ozon в Зеленодольском районе Татарстана не поврежден после атаки БПЛА, заявили ТАСС в пресс-службе компании. Сотрудников склада, по данным Ozon, эвакуировали «в считанные минуты», обошлось без пострадавших.

Логистический объект Ozon в Зеленодольском районе Татарстана не поврежден после атаки БПЛА, заявили ТАСС в пресс-службе компании. Сотрудников склада, по данным Ozon, эвакуировали «в считанные минуты», обошлось без пострадавших.

«Логистический комплекс и товары целы, склад уже возобновил работу», — отметили в компании. Эвакуация прошла в соответствии с требованиями безопасности после объявления беспилотной опасности, заверили в Ozon.

ТАСС обратился за комментарием в Wildberries, один из складов которого также находится в Зеленодольске. Как уточнили в пресс-службе компании, объект работает в штатном режиме.

Глава Зеленодольского района Татарстана Михаил Афанасьев отчитался об отражении атаки на логистический центр сегодня утром. Тогда данные об попавшем под удар объекте он не приводил. Число сбитых вблизи склада БПЛА также неизвестно. Всего за ночь над Россией, в том числе над Татарстаном, уничтожен 371 беспилотник.

Узнать больше по теме
Татарстан: один из крупнейших и наиболее развитых регионов России
Республика Татарстан — субъект Российской Федерации, расположенный в центре европейской части страны, в месте слияния Волги и Камы. Регион считается одним из ведущих экономических, научных и культурных центров России; также он известен развитой промышленностью, богатым историческим наследием, многонациональным населением и столицей — Казанью. Собрали все самое главное.
Читать дальше