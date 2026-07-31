Ozon прокомментировал атаку на логистический центр в Татарстане

Логистический объект Ozon в Зеленодольском районе Татарстана не поврежден после атаки БПЛА, заявили ТАСС в пресс-службе компании. Сотрудников склада, по данным Ozon, эвакуировали «в считанные минуты», обошлось без пострадавших.
«Логистический комплекс и товары целы, склад уже возобновил работу», — отметили в компании. Эвакуация прошла в соответствии с требованиями безопасности после объявления беспилотной опасности, заверили в Ozon.
ТАСС обратился за комментарием в Wildberries, один из складов которого также находится в Зеленодольске. Как уточнили в пресс-службе компании, объект работает в штатном режиме.
Глава Зеленодольского района Татарстана Михаил Афанасьев отчитался об отражении атаки на логистический центр сегодня утром. Тогда данные об попавшем под удар объекте он не приводил. Число сбитых вблизи склада БПЛА также неизвестно. Всего за ночь над Россией, в том числе над Татарстаном, уничтожен 371 беспилотник.