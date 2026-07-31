Ozon прокомментировал атаку на логистический центр в Татарстане

Глава Зеленодольского района Татарстана Михаил Афанасьев отчитался об отражении атаки на логистический центр сегодня утром. Тогда данные об попавшем под удар объекте он не приводил. Число сбитых вблизи склада БПЛА также неизвестно. Всего за ночь над Россией, в том числе над Татарстаном, уничтожен 371 беспилотник.