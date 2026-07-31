Из Пелавского озера в Калининграде вытащили женщину

На окраине Калининграда в Пелавском озере в Калининграде чуть не утонула 41-летняя женщина. О ее спасении рассказали в пресс-службе областного МЧС.
Инцидент случился в минувший четверг около 15:45. Получив информацию о тонущей, муниципальные спасатели оперативно пришли на помощь. Женщину достали из воды и передали ее бригаде скорой помощи.
После осмотра медиками пострадавшая была госпитализирована в БСМП Калининграда.
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