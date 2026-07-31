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Виновных в гибели четверых железнодорожников осудили в Жамбылской области

АСТАНА, 31 июл — Sputnik. В Жамбылской области вынесли приговор по делу о гибели четверых работников железной дороги.

Источник: Sputnik.kz

Трагедия произошла 10 декабря 2025 года на перегоне «Шешенкара — Каражынгыл», где грузовой поезд совершил наезд на бригаду, выполнявшую ремонт железнодорожного пути.

«Работы проводились без закрытия перегона и необходимых мер безопасности. Машинист поезда не был своевременно предупрежден о нахождении людей на путях. В результате наезда погибли четверо работников, еще двое получили травмы», — говорится в сообщении прокуратуры региона.

Суд приговорил поездного диспетчера к пяти годам лишения свободы. Еще двое работников Сарышаганской дистанции пути осуждены к 3,5 годам ограничения свободы.

Кроме того, всем троим запрещено заниматься деятельностью, связанной с обеспечением безопасности движения на железнодорожном транспорте, отметил надзорный орган.