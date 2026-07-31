В Хабаровске суд на месяц приостановил работу двух филиалов общепита «Суши стар»

В двух филиалах, принадлежащих индивидуальному предпринимателю Алексею Кисюку, как сообщили в ведомстве, выявили ряд нарушений: контроль за качеством продукции на указанных точках отсутствует, при этом цех устроен так, что сырая и готовая продукция могут случайно смешаться. Кроме того, на полуфабрикатах собственного производства не указана дата изготовления, помещения не дезинфицируют должным образом, а в помещениях летают мухи.