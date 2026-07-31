В Хабаровске суд на месяц приостановил работу двух филиалов общепита «Суши стар»

В Хабаровске районный суд приостановил работу двух точек общепита «Суши Стар». Проверку начали после массовых сообщений горожан о случаях острой кишечной инфекции. На исправление нарушений, выявленных Роспотребнадзором, в филиалах на улицах Волочаевской и Краснореченской отвели 30 дней, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Напомним, что ведомство заинтересовалось качеством продукции и соблюдением правил на предприятии по изготовлению роллов после жалоб жителей краевой столицы. Утверждается, что покупатели продукции, произведенной в «Суши стар», после употребления пищи отправились в больницу, где им диагностировали острую кишечную инфекцию.
— При осуществлении деятельности по изготовлению и реализации продукции в предприятии создается угроза причинения вреда жизни и здоровью гражданам, — считают в управлении Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.
В двух филиалах, принадлежащих индивидуальному предпринимателю Алексею Кисюку, как сообщили в ведомстве, выявили ряд нарушений: контроль за качеством продукции на указанных точках отсутствует, при этом цех устроен так, что сырая и готовая продукция могут случайно смешаться. Кроме того, на полуфабрикатах собственного производства не указана дата изготовления, помещения не дезинфицируют должным образом, а в помещениях летают мухи.
На устранение нарушений предпринимателю отвели месяц.