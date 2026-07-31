В Казани неизвестный водитель сбил двоих мужчин, один из них погиб

В результате происшествия один из пешеходов скончался на месте, другой — госпитализирован.
Правоохранители отмечают, что на одежде пешеходов не было светоотражающих элементов.
Смертельное ДТП произошло ночью в Казани между поселком Кадышево и развязкой на трассе М-7. Как сообщили «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции, неизвестный водитель на неустановленной машине сбил двоих мужчин.
В результате происшествия один из пешеходов скончался на месте, другой — госпитализирован.
Правоохранители отмечают, что на одежде пешеходов не было светоотражающих элементов.