ФСБ пресекла деятельность 250 членов запрещенной «Артподготовки» за четыре года

Организация «Артподготовка» (признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ), по данным ФСБ, создана в 2013 году для подготовки вооруженного мятежа и захвата власти в России. После начала спецоперации лидеры и участники движения переехали во Францию и начали сотрудничать с «украинскими террористами». Лидером группировки считается Вячеслав Мальцев (признан в РФ иноагентом), он объявлен в международный розыск. Официальные французские ведомства, утверждают в ФСБ, отказывают в его экстрадиции в Россию.