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ФСБ пресекла деятельность 250 членов запрещенной «Артподготовки» за четыре года

ФСБ России заявила о пресечении с 2022 года деятельности 251 участника движения «Артподготовка» (признано экстремистским и террористическим и запрещено в РФ). Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства.

ФСБ России заявила о пресечении с 2022 года деятельности 251 участника движения «Артподготовка» (признано экстремистским и террористическим и запрещено в РФ). Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства.

Членам организации предъявляли обвинения в экстремизме, терроризме и госизмене, уточнили в ФСБ. Тех, кто добровольно прекратил участвовать в деятельности группировки и не совершил иных преступлений, освободили от уголовной ответственности по ст. 205.5 УК, напомнили в ведомстве.

ФСБ также отчиталась о задержании участника «Артподготовки» (признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ) в Нижегородской области. Мужчину подозревают в сборе сведений о предприятиях российского военно-промышленного комплекса в интересах спецслужб Украины.

Организация «Артподготовка» (признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ), по данным ФСБ, создана в 2013 году для подготовки вооруженного мятежа и захвата власти в России. После начала спецоперации лидеры и участники движения переехали во Францию и начали сотрудничать с «украинскими террористами». Лидером группировки считается Вячеслав Мальцев (признан в РФ иноагентом), он объявлен в международный розыск. Официальные французские ведомства, утверждают в ФСБ, отказывают в его экстрадиции в Россию.

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