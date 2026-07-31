Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства смертельного ДТП в Челябинской области

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства смертельного ДТП в Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Трагедия произошла в Каслях ночью 31 июля.
Известно, что в районе дома 26 по улице Коммуны пьяный 20-летний водитель Volkswagen Polo в условиях дождя не справился с управлением и совершил наезд на электроопору.
В результате 23-летняя пассажирка от полученных травм скончалась на месте. Еще один пассажир 2005 года рождения получил телесные повреждения и был госпитализирован.
В настоящее время проводятся все необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.