Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства смертельного ДТП в Челябинской области

По предварительным данным, водитель и пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности.

Источник: dostup1.ru

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства смертельного ДТП в Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Трагедия произошла в Каслях ночью 31 июля.

Известно, что в районе дома 26 по улице Коммуны пьяный 20-летний водитель Volkswagen Polo в условиях дождя не справился с управлением и совершил наезд на электроопору.

В результате 23-летняя пассажирка от полученных травм скончалась на месте. Еще один пассажир 2005 года рождения получил телесные повреждения и был госпитализирован.

В настоящее время проводятся все необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.