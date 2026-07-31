Глава Старополтавского района показал жуткие последствия разгула стихии

Глава Старополтавского района Волгоградской области Михаил Ахтямов рассказал о повреждениях, которые нанесла территории разгулявшаяся стихия.
Ураганный ветер и град налетели на ряд населённых пунктов в среду, 29 июля. Многие жители остались без света и воды.
Накануне глава района побывал в селе Харьковка, чтобы оценить последствия.
«В ряде домовладений и складских помещениях сельскохозяйственных товаропроизводителей повреждена кровля, в некоторых домах — пластиковые фасады. Серьёзный ущерб причинен посевам», — сокрушается Ахтямов.
Судя по кадрам, предоставленным чиновником, урон значителен: от пластика, которым обшиты некоторые строения, практически ничего не осталось — речь не о ремонте, а о полной замене фасадов.
Печальное зрелище представляют и поля — большая часть не успевшего вызреть подсолнечника уничтожена. Собрать урожай аграрии вряд ли смогут в том объёме, на который рассчитывали.
В ночь на 31 июля Волгоград пострадал от налёта украинских дронов, о последствиях рассказал vlg.aif.ru.