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Глава Старополтавского района показал жуткие последствия разгула стихии

Ураганный ветер и град налетели на ряд населённых пунктов в среду, 29 июля.

Глава Старополтавского района Волгоградской области Михаил Ахтямов рассказал о повреждениях, которые нанесла территории разгулявшаяся стихия.

Ураганный ветер и град налетели на ряд населённых пунктов в среду, 29 июля. Многие жители остались без света и воды.

Накануне глава района побывал в селе Харьковка, чтобы оценить последствия.

«В ряде домовладений и складских помещениях сельскохозяйственных товаропроизводителей повреждена кровля, в некоторых домах — пластиковые фасады. Серьёзный ущерб причинен посевам», — сокрушается Ахтямов.

Судя по кадрам, предоставленным чиновником, урон значителен: от пластика, которым обшиты некоторые строения, практически ничего не осталось — речь не о ремонте, а о полной замене фасадов.

Печальное зрелище представляют и поля — большая часть не успевшего вызреть подсолнечника уничтожена. Собрать урожай аграрии вряд ли смогут в том объёме, на который рассчитывали.

В ночь на 31 июля Волгоград пострадал от налёта украинских дронов, о последствиях рассказал vlg.aif.ru.