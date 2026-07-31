В Петербурге ловили нелегальных мигрантов с помощью дрона

Шестнадцать человек, оказавшихся нарушителями миграционного законодательства, доставили в полицию для привлечения к административной ответственности по статье 18.8 КоАП РФ о нарушении правил въезда в России или режима пребывания в стране, добавили в региональном главке МВД.