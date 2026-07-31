В Копейске женщина провалилась в коллектор глубиной 8 метров

Спасатели оперативно привлекли скорую помощь и Росгвардию. Не имея штатных приспособлений для подъёма, они применили пожарные ремни, верёвку и пластиковый щит от медиков, чтобы зафиксировать женщину и поднять её на поверхность. Пострадавшую госпитализировали с черепно-мозговой травмой и подозрением на повреждение позвоночника.