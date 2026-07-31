В Копейске женщина провалилась в коллектор глубиной 8 метров

В Копейске спасатели вытащили 70-летнюю женщину из 8-метрового коллектора. Об этом сообщили в противопожарной службе Челябинской области.
29 июля в посёлке Октябрьский 70-летняя женщина сорвалась в канализационный коллектор на территории насосной станции. Вызов поступил в 19:03, и прибывшие на место пожарные ПЧ № 210 обнаружили пострадавшую на глубине 8 метров. Работать пришлось в опасных условиях из-за сильного запаха аммиака, бойцы использовали средства защиты.
Спасатели оперативно привлекли скорую помощь и Росгвардию. Не имея штатных приспособлений для подъёма, они применили пожарные ремни, верёвку и пластиковый щит от медиков, чтобы зафиксировать женщину и поднять её на поверхность. Пострадавшую госпитализировали с черепно-мозговой травмой и подозрением на повреждение позвоночника.