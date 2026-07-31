У жителя Новокуйбышевска нашли ампулы с морфием

С целью проверки поступивших сведений оперативники и кинолог со служебной собакой в присутствии понятых провели обследование места жительства предполагаемого злоумышленника. В тумбочке они обнаружили сумку, из кармана которой изъяли зип-пакет с порошком и обернутый в фантик от конфеты сверток с веществом белого цвета, а в коробке из-под телефона — десять запечатанных ампул с маркировкой «Морфин».