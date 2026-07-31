В Сургуте девушка потеряла сознание в массовой драке возле кафе

В Сургуте возле кафе «Мерцана» произошла потасовка, в результате которой пострадала пытавшаяся разнять участников девушка. Полиция проводит проверку. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по ХМАО.
«По словам очевидцев, девушка, которая пыталась разнять участников конфликта, получила удар и упала на землю, потеряв сознание», — передает Telegram-канал «К-Информ».
В ведомстве уточнили, что устанавливаются все фигуранты и обстоятельства случившегося.
Ранее полуголые мужчины устроили массовую драку в центре Ростова-на-Дону.
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