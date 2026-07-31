Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Сургуте девушка потеряла сознание в массовой драке возле кафе

В Сургуте возле кафе «Мерцана» произошла потасовка, в результате которой пострадала пытавшаяся разнять участников девушка.

В Сургуте возле кафе «Мерцана» произошла потасовка, в результате которой пострадала пытавшаяся разнять участников девушка. Полиция проводит проверку. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по ХМАО.

«По словам очевидцев, девушка, которая пыталась разнять участников конфликта, получила удар и упала на землю, потеряв сознание», — передает Telegram-канал «К-Информ».

В ведомстве уточнили, что устанавливаются все фигуранты и обстоятельства случившегося.

Ранее полуголые мужчины устроили массовую драку в центре Ростова-на-Дону.

Читайте также: «Ножи в карманах»: десятки подростков задержаны в Челябинске после побоища.

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.