В Севастополе ввели ограничения электроснабжения

«По команде диспетчера ЧРДУ в 9:50 31 июля введен режим временного ограничения электроснабжения. До 12:00 электроснабжение будет ограничено у части потребителей 2-й очереди», — говорится в сообщении.
Без света остались жители порядка 100 улиц Севастополя, в том числе в центре, Ленинском и Нахимовском районах, а также улицы в Инкермане. Нет электричества в селах Байдарской долины и на южнобережной части — в поселке Ласпи, на мысе Сарыч и ул. Севастопольская зона ЮБК, частично Автодорога Ялта-Севастополь.
С полным списком адресов можно ознакомиться здесь.
В Крыму 31 июля отсутствует возможность подавать электричество в некоторые населенные пункты из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры. На всей территории Республики Крым действуют ограничения электроснабжения.
26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.