В Севастополе ввели ограничения электроснабжения

Без света остались жители порядка 100 улиц Севастополя, в том числе в центре, Ленинском и Нахимовском районах, а также улицы в Инкермане. Нет электричества в селах Байдарской долины и на южнобережной части — в поселке Ласпи, на мысе Сарыч и ул. Севастопольская зона ЮБК, частично Автодорога Ялта-Севастополь.