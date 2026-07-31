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В Севастополе ввели ограничения электроснабжения

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл — РИА Новости Крым. В Севастополе утром в пятницу введен режим временного ограничения электроснабжения. Об этом предупредили в пресс-службе «Севастопольэнерго».

Источник: РИА "Новости"

«По команде диспетчера ЧРДУ в 9:50 31 июля введен режим временного ограничения электроснабжения. До 12:00 электроснабжение будет ограничено у части потребителей 2-й очереди», — говорится в сообщении.

Без света остались жители порядка 100 улиц Севастополя, в том числе в центре, Ленинском и Нахимовском районах, а также улицы в Инкермане. Нет электричества в селах Байдарской долины и на южнобережной части — в поселке Ласпи, на мысе Сарыч и ул. Севастопольская зона ЮБК, частично Автодорога Ялта-Севастополь.

С полным списком адресов можно ознакомиться здесь.

В Крыму 31 июля отсутствует возможность подавать электричество в некоторые населенные пункты из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры. На всей территории Республики Крым действуют ограничения электроснабжения.

26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.

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