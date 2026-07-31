Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Херсонская область частично обесточена после атаки БПЛА

Несколько округов Херсонской области остались без электроснабжения после атаки беспилотников ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале.

Несколько округов Херсонской области остались без электроснабжения после атаки беспилотников ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале.

По словам господина Сальдо, на месте работают энергетики и аварийные службы, чтобы оперативно вернуть электричество в дома.

Херсонская область регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. Накануне губернатор сообщал об уничтожении 40 беспилотников за ночь. При атаке погибли пять человек. Еще девять — пострадали.

Узнать больше по теме
Херсонская область: край степей, каналов и морских побережий
Херсонская область — регион, расположенный в нижнем течении Днепра и имеющий выход к Черному и Азовскому морям. Благодаря своему географическому положению область на протяжении многих десятилетий играла важную роль в развитии сельского хозяйства, морской торговли и транспортного сообщения между севером и югом региона. Собрали главное по теме.
Читать дальше