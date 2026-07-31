Херсонская область частично обесточена после атаки БПЛА

Несколько округов Херсонской области остались без электроснабжения после атаки беспилотников ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале.
По словам господина Сальдо, на месте работают энергетики и аварийные службы, чтобы оперативно вернуть электричество в дома.
Херсонская область регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. Накануне губернатор сообщал об уничтожении 40 беспилотников за ночь. При атаке погибли пять человек. Еще девять — пострадали.
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