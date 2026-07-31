Жителя Алтайского края осудили на 11 лет за содействие террористам

Житель Алтайского края приговорен к более чем 11 годам колонии за содействие террористам. Об этом сообщает «КП-Алтай» со ссылкой на заявление регионального управления СК России и ФСБ.
По данным следствия, мужчина, придерживавшийся террористической идеологии, весной 2022 года установил через мессенджер контакт с представителем запрещенной организации. Выполняя полученное задание, он зарегистрировал ряд аккаунтов и передал кураторам коды доступа вместе с номерами телефонов. Таким образом, он обеспечил преступников необходимыми средствами связи.
Незаконную деятельность мужчины пресекли сотрудники ФСБ и задержали его. После этого его отдали под суд.
По решению судьи фигурант получил 11 лет и 1 месяц лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Причем первые три года ему предстоит провести в тюремных условиях.
Ранее ФСБ в Белгороде задержала агента СБУ, планировавшего устроить теракт в городе. Известно, что злоумышленник специально обучался в Киеве для выполнения преступных задач.