Блогершу и порноактрису Соню Мармеладову приговорили к 3 годам колонии условно

Ранее сообщалось, что против блогера Сони Мармеладовой (настоящее имя — Софья Вершинина) было возбуждено уголовное дело по статье о незаконном распространении порнографических материалов в Сети. По данным следствия, девушка наладила продажу откровенного контента в Telegram, заработав на платных подписках свыше 30 миллионов рублей.