Блогера Соню Мармеладову приговорили к трем годам условно

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Мещанский районный суд Москвы приговорил к трем годам лишения свободы условно блогера Соню Мармеладову (настоящее имя — Софья Вершинина) по делу о распространении порнографии. Об этом ТАСС сообщили в суде.
«Назначить Вершининой наказание в виде трех лет лишения свободы условно», — сказали агентству.
Ранее прокурор потребовал приговорить блогера к 3,5 года колонии.
Вершинину признали виновной по ч. 3 ст. 242 УК РФ (распространение порнографии с использованием интернета группой лиц, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере). Вину подсудимая признала.
Вершинина рекламировала в Telegram-канале приватные чаты и каналы, где после оплаты подписчики получали доступ к порнографическим фото и видео с ее участием. По версии следствия, она заработала таким образом 30 млн рублей.