Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Блогера Соню Мармеладову приговорили к трем годам условно

Она признана виновной в распространении порнографии.

Источник: Magnific

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Мещанский районный суд Москвы приговорил к трем годам лишения свободы условно блогера Соню Мармеладову (настоящее имя — Софья Вершинина) по делу о распространении порнографии. Об этом ТАСС сообщили в суде.

«Назначить Вершининой наказание в виде трех лет лишения свободы условно», — сказали агентству.

Ранее прокурор потребовал приговорить блогера к 3,5 года колонии.

Вершинину признали виновной по ч. 3 ст. 242 УК РФ (распространение порнографии с использованием интернета группой лиц, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере). Вину подсудимая признала.

Вершинина рекламировала в Telegram-канале приватные чаты и каналы, где после оплаты подписчики получали доступ к порнографическим фото и видео с ее участием. По версии следствия, она заработала таким образом 30 млн рублей.