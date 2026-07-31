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Мужчина утонул в Минске

МИНСК, 31 июл — Sputnik. Мужчина погиб во время купания в Слепянской водной системе в Минске, сообщили в Белорусском республиканском обществе спасания на водах (ОСВОД).

Источник: Sputnik.by

Трагедия произошла в четверг около пяти часов вечера. По предварительной информации, мужчина решил искупаться, но начал тонуть.

«Прибывшие на место специалисты констатировали смерть», — говорится в сообщении.

В ОСВОД отметили, что участок водоема, где произошел несчастный случай, не входит в число официально разрешенных мест для купания, а заходить в воду там запрещено.

Обстоятельства происшествия устанавливают специалисты.

Спасатели и правоохранители неоднократно напоминали о необходимости соблюдать правила безопасности и отдыхать только на оборудованных пляжах.

Ранее в Белгидромете сообщали, что в субботу объявлен красный уровень опасности из-за сильной жары. Теплая погода может привести к увеличению числа отдыхающих у водоемов.

На большей части территории республики максимальная температура составит +30…+34°C. В некоторых районах столбики термометров достигнут отметки в +37°C.