Мужчина утонул в Минске

Трагедия произошла в четверг около пяти часов вечера. По предварительной информации, мужчина решил искупаться, но начал тонуть.
«Прибывшие на место специалисты констатировали смерть», — говорится в сообщении.
В ОСВОД отметили, что участок водоема, где произошел несчастный случай, не входит в число официально разрешенных мест для купания, а заходить в воду там запрещено.
Обстоятельства происшествия устанавливают специалисты.
Спасатели и правоохранители неоднократно напоминали о необходимости соблюдать правила безопасности и отдыхать только на оборудованных пляжах.
Ранее в Белгидромете сообщали, что в субботу объявлен красный уровень опасности из-за сильной жары. Теплая погода может привести к увеличению числа отдыхающих у водоемов.
На большей части территории республики максимальная температура составит +30…+34°C. В некоторых районах столбики термометров достигнут отметки в +37°C.