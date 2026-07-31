Банковские карты становятся приманкой для доверчивых хабаровчан

Банковские карты становятся инструментом для обмана доверчивых людей. Мошенники используют схему с «забытыми» или «потерянными» картами для того, чтобы вынудить своих жертв передать преступникам данные своих карт или продиктовать СМС-код, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Стать жертвами мошенников могут доверчивые и честные люди, которые стремятся помочь владельцам потерянных банковских карт.
Преступная схема может развиваться по трем сценариям. При реализации первого из них лжесотрудник банка просит нашедшего карту «проверить баланс» для идентификации. Поле этого считывают данные карты жертвы. При втором сценарии будущая жертва звонит по указанному на карте номеру. На звонок отвечает подставной оператор, который вынуждает продиктовать СМС-код или перейти на фишинговую страницу. Третий сценарий связан со «сверкой баланса». Лжевладелец карты просит жертву зайти в онлайн-банк, чтобы «сверить баланс» или требует внести залог в доказательство непричастности к возможному преступлению.
Сотрудники УМВД рекомендуют людям, нашедшим чужую карту, сообщить о находке сообщить охране или сотрудникам учреждения, или же сдать карту в отделение банка или полицию. Нельзя звонить по указанным на карте номерам, стоит использовать только официальные контакты, размещенные на сайте банка. Никому нельзя передавать СМС-коды, CVV и пароли.