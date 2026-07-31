Банковские карты становятся приманкой для доверчивых хабаровчан

Преступная схема может развиваться по трем сценариям. При реализации первого из них лжесотрудник банка просит нашедшего карту «проверить баланс» для идентификации. Поле этого считывают данные карты жертвы. При втором сценарии будущая жертва звонит по указанному на карте номеру. На звонок отвечает подставной оператор, который вынуждает продиктовать СМС-код или перейти на фишинговую страницу. Третий сценарий связан со «сверкой баланса». Лжевладелец карты просит жертву зайти в онлайн-банк, чтобы «сверить баланс» или требует внести залог в доказательство непричастности к возможному преступлению.