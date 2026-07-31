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Блогер Соня Мармеладова получила 3 года условно за распространение порнографии

Блогер Мармеладова в закрытых чатах в соцсетях продавала интимный контент.

Источник: Комсомольская правда

Суд выбрал меру наказания для блогера Сони Мармеладовой, которая обвинялась в распространении порнографии. Она получила 3 года условно. Об этом сообщил корреспондент KP.RU Александр Рогоза из зала суда.

Как известно, девушку судили за создание и распространение интимного контента. Мармеладова продавала запрещенные материалы через закрытые каналы и чаты в социальных сетях.

Только за 2026 год блогер заработала на этом примерно 30 миллионов рублей. На эти средства она обосновалась в квартире в Москва-Сити и покупала различные брендовые вещи.