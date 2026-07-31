Участника террористической организации задержали в Нижегородской области

Как установили в ФСБ, подозреваемый маскировался под работника логистической компании и провёл сбор данных о стратегически важных объектах сразу в семи регионах страны. Передачу собранной информации кураторам он осуществлял через мессенджер Telegram — эти действия были направлены на подрыв национальной безопасности России.