Участника террористической организации задержали в Нижегородской области

ФСБ раскрыла шпионскую деятельность россиянина в Нижегородской области. Мужчина собирал данные о предприятиях военно‑промышленного комплекса для украинских спецслужб, заявили в ведомстве. Об этом сообщили в РИА Новости.
Согласно сообщению Федеральной службы безопасности, задержание провели совместно со Следственным комитетом РФ. Фигурантом дела стал гражданин России 1975 года рождения — участник террористической организации «Артподготовка»* (запрещена в РФ). Он добывал разведывательные сведения о работе предприятий ВПК.
Как установили в ФСБ, подозреваемый маскировался под работника логистической компании и провёл сбор данных о стратегически важных объектах сразу в семи регионах страны. Передачу собранной информации кураторам он осуществлял через мессенджер Telegram — эти действия были направлены на подрыв национальной безопасности России.
По данному факту Следственное управление СК России по Нижегородской области возбудило уголовное дело за участие в деятельности террористической организации. По соответствующей статье УК РФ фигуранту может грозить наказание вплоть до пожизненного заключения.
* «Артподготовка» — террористическая организация, деятельность которой запрещена в России.
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